БРЮССЕЛЬ, 29 мар — ПРАЙМ. Бельгиец, который на протяжении двух месяцев обсуждал проблемы защиты окружающей среды с искусственным интеллектом, покончил с собой после того, пишет издание L'Avenir. В мире рухнули инвестиции в разработку искусственного интеллекта

По словам вдовы самоубийцы, ее муж вел постоянный интенсивный диалог с "Элизой" — искусственным персонажем, который похож на чат-бот ChatGPT.

Мужчина был успешным исследователем, у него было двое детей. Уже несколько лет он интересовался вопросами защиты окружающей среды. Постепенно увлечение стало навязчивым и даже вызвало у бельгийца повышенную тревожность. Он все больше замыкался в себе, а также начал бояться наступления экологической катастрофы.

Семье он заявлял, что единственным спасением для человечества считает технологии и искусственный интеллект. Именно после этого начал общаться с "Элизой", ставшей его "доверенным лицом". С ней он общался постоянно, а разговоры со временем начали приобретать мистический характер. В результате чего мужчина начал склоняться к идее самоубийства. Робот не пытался препятствовать развитию подобных идей у собеседника. Кроме того, последним отправленным ею сообщением ему было: "Мы будем жить, как единое целое, вечно на небесах". После этого мужчина покончил с собой.

На фоне первого зафиксированного в королевстве самоубийства из-за общения с нейросетью, в Бельгии теперь задаются вопросом о безопасности нейросетей и чат-ботов.