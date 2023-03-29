МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Россия "непременно достигнет" всех целей СВО, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Путин объявил о создании фонда помощи семьям погибших и ветеранов СВО

Он отметил, что это произойдет, несмотря на растущую помощь Украине со стороны Вашингтона и других стран Запада.

"Мы добьемся демилитаризации и денацификации Украины, обеспечим территориальную целостность Российской Федерации и безопасность нашего населения", — подчеркнул он.