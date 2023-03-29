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Россия добьется демилитаризации и денацификации Украины, заявил Патрушев
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Россия "непременно достигнет" всех целей СВО, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он отметил, что это произойдет, несмотря на растущую помощь Украине со... ПРАЙМ, 29.03.2023
новости, россия, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Россия "непременно достигнет" всех целей СВО, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он отметил, что это произойдет, несмотря на растущую помощь Украине со стороны Вашингтона и других стран Запада.
"Мы добьемся демилитаризации и денацификации Украины, обеспечим территориальную целостность Российской Федерации и безопасность нашего населения", — подчеркнул он.