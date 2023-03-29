РЖД ждут в 2023 году поставки полностью российского аналога "Ласточки"
РЖД во второй половине 2023 года ждут поставки полностью российского аналога "Ласточки"
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. РЖД в 2023 году сократили закупки электропоездов "Ласточка" вдвое, но во второй половине текущего года ждут поставки полностью российского аналога подвижного состава, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров.
"К сожалению, в связи с необходимостью завершения производителем мероприятий по технологической независимости, сокращена почти вдвое закупка вагонов "Ласточка". Поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине текущего года, а поставка двухсистемных поездов — на 2025 год. Мы соответствующим образом скорректировали свои программы обновления", — сообщил Белозеров, выступая в Совете Федерации.
https://1prime.ru/News/20230329/840227034.html
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