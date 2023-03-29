МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. РЖД в 2023 году сократили закупки электропоездов "Ласточка" вдвое, но во второй половине текущего года ждут поставки полностью российского аналога подвижного состава, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров. Отказ Simens от ремонта 294 поездов "Ласточка" признали незаконным

"К сожалению, в связи с необходимостью завершения производителем мероприятий по технологической независимости, сокращена почти вдвое закупка вагонов "Ласточка". Поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине текущего года, а поставка двухсистемных поездов — на 2025 год. Мы соответствующим образом скорректировали свои программы обновления", — сообщил Белозеров, выступая в Совете Федерации.