МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Цель европейских санкций – максимизировать давление на российское правительство, рассказал глава РЖД Олег Белозеров. РЖД ждут в 2023 году поставки полностью российского аналога "Ласточки"

Об этом говорится в ответе Совета Европы, который РЖД получили на обращения об отмене ограничительных мер, направленные в июле и ноябре прошлого года.

"Нам прямым текстом пишут, что применяемые в отношении ОАО "РЖД" санкции призваны максимизировать давление на правительство России", — сказал Белозеров на заседании Совфеда.

По его словам, такой ответ лежит "далеко за пределами гуманизма и правового поля".

Глава "Российских железных дорог" заявил, что Совет ЕС объявил поездки на поездах предметом роскоши для россиян и блокирует поставки через дискриминационные акты. При этом российская компания проявляет высочайший уровень единства и сплоченности в условиях внешнего давления, отметил Белозеров.