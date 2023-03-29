Совет Европы написал РЖД, что санкции призваны усилить давление на правительство России
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Цель европейских санкций – максимизировать давление на российское правительство, рассказал глава РЖД Олег Белозеров.
Об этом говорится в ответе Совета Европы, который РЖД получили на обращения об отмене ограничительных мер, направленные в июле и ноябре прошлого года.
"Нам прямым текстом пишут, что применяемые в отношении ОАО "РЖД" санкции призваны максимизировать давление на правительство России", — сказал Белозеров на заседании Совфеда.
По его словам, такой ответ лежит "далеко за пределами гуманизма и правового поля".
Глава "Российских железных дорог" заявил, что Совет ЕС объявил поездки на поездах предметом роскоши для россиян и блокирует поставки через дискриминационные акты. При этом российская компания проявляет высочайший уровень единства и сплоченности в условиях внешнего давления, отметил Белозеров.
https://1prime.ru/News/20230329/840227091.html
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