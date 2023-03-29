2023-03-29T12:10:00+03:00
2023-03-29T12:12:37+03:00
2023-03-29T12:10:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230329/840227602.html
Зеленский рассказал, чем обернется поражение Украины в Артемовске
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Киев может столкнуться с давлением в случает поражения в битве за Артемовск, Украину будут толкать к компромиссу с РФ, считает Владимир Зеленский. Он рассказал изданию Ассошиэйтед... ПРАЙМ, 29.03.2023
новости, украина, владимир зеленский, сво
https://cdnn.1prime.ru/images/84022/74/840227435.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84022/74/840227435.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84022/74/840227434.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84022/74/840227434.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84022/74/840227422.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84022/74/840227422.jpg
https://1prime.ru/world/20230329/840226358.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Киев может столкнуться с давлением в случает поражения в битве за Артемовск, Украину будут толкать к компромиссу с РФ, считает Владимир Зеленский.
Он рассказал изданию Ассошиэйтед Пресс, что при таком развитии событий давление наступит быстро, причем не только извне, но и со стороны "уставших" украинцев.
"Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними", — сказал Зеленский.
По его мнению, на данном этапе любая неудача может подорвать настрой украинской армии.
Таким образом Зеленский признал, что поражение в Артемовске станет политическим, а не тактическим, и будет стоить очень дорого, пишет издание.