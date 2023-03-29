МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Киев может столкнуться с давлением в случает поражения в битве за Артемовск, Украину будут толкать к компромиссу с РФ, считает Владимир Зеленский. МИД Китая высказался о возможной встрече Зеленского и Си Цзиньпина

Он рассказал изданию Ассошиэйтед Пресс, что при таком развитии событий давление наступит быстро, причем не только извне, но и со стороны "уставших" украинцев.

"Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними", — сказал Зеленский.

По его мнению, на данном этапе любая неудача может подорвать настрой украинской армии.

Таким образом Зеленский признал, что поражение в Артемовске станет политическим, а не тактическим, и будет стоить очень дорого, пишет издание.