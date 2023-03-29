VK: новый пуск шоу "Что было дальше?" выйдет после долгого перерыва 1 апреля в "VK Видео"
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Новые выпуски шоу "Что было дальше?" (ЧБД) начнут выходить уже в апреле в "VK Видео" и сообществе ЧБД "ВКонтакте", говорится в сообщении компании.
Премьера первого выпуска состоится 1 апреля.
В конце 2022 года VK купила производителя YouTube-шоу "Что было дальше?" компанию "Медиум Кволити Продакшн". Она будет снимать для видеосервисов холдинга эксклюзивные шоу.
"Что было дальше?" возвращается после длительного отсутствия. Продюсеры проекта — Максим и Дарья Морозовы совместно с резидентами "ЧБД?": Нурланом Сабуровым, Алексеем Щербаковым, Тамби Масаевым, Ильей Макаровым и Эмиром Кашоковым — снова будут слушать истории гостей и угадывать, что было дальше…. На данный момент новый выпуск уже снят", — объясняется в публикации.
Новые выпуски будут выходить эксклюзивно в "VK Видео".
"В самое ближайшее время на платформе появится целый ряд новых и уже завоевавших свою аудиторию программ", — заявил директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин.
Выпуски ЧБД регулярно набирали на YouTube десятки миллионов просмотров. Последний ролик вышел год назад.
https://1prime.ru/News/20230329/840227679.html