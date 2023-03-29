МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Если Пекин и Москва удастся реализовать свои планы, то в новом мировом порядке просто не будет места для Вашингтона, пишет газета Washington Times. В Европарламенте задали Западу неудобный вопрос о "Северных потоках"

В статье отмечается, что "если две державы добьются своего, то США не только не будут возглавлять стол переговоров, но даже не получат места на его дальнем конце".

По мнению обозревателей издания, беспорядочное отступление США из Афганистана в 2021 году, а также неуверенная внешнеполитическая линия президента Джо Байдена, стали явным показателем упадка Америки для российского президента Владимира Путина.

Washington Times подчеркивает, что благодаря все более укрепляющимся отношениям между Россией и Китаем, Москва конвертировала до 17 процентов своих валютных резервов в юани.

"Вашингтон слабеет, и Пекин, хорошо понимая это, предлагает дружбу тем государствам, которых прежде отвергли США. Так, КНР нашла подходы к Саудовской Аравии", — отмечается в материале. СМИ: попытки США выставить Китай "плохим парнем" потерпели крах

"Пока президент Байден раздумывает, что делать дальше и как себя вести, Китай и Россия, видимо, намерены установить новый мировой порядок, и вв нем, к большому сожалению, не будет места Америке", — резюмировало издание.

Си Цзиньпин с 20 по 22 марта побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания. В первый день лидеры России и Китая беседовали с глазу на глаз около четырех с половиной часов, во второй день переговоры в различных форматах заняли примерно шесть часов. Путин и Си Цзиньпин охарактеризовали эту встречу как успешную.