СОЧИ, 29 мар — ПРАЙМ. В Краснодарском крае мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил в здании церкви, сообщили в пресс-службе объединенных судов региона. Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию Вооруженных сил

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 86-летний священнослужитель Виктор Пивоваров во время проповеди в церкви начал негативно высказываться о российских военных.

В пресс-службе объединенных судов Кубани подтвердили РИА Новости, что мужчина допускал публичные высказывания в церкви, но не во время проповеди. Информация о том, что Пивоваров — священнослужитель также не подтверждается.

"Человек находился в помещении церкви и осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Он признан виновным, оштрафован на 40 тысяч рублей в доход государства", — рассказали в суде.

Как пояснил РИА Новости руководитель отдела по взаимодействию со СМИ Екатерининской и Кубанской епархии Михаил Степанков, Пивоваров никак не связан с церковью.

"Свою борьбу против Русской православной церкви он начал еще в студенческие годы, за что и был изгнан из МДА (Московская духовная академия. — Прим. ред.) в 1970 году. Диаконскую хиротонию получил от раскольника епископа Варнавы (Прокофьева), который в свою очередь сам ушел в раскол из находившейся в расколе на тот момент РПЦЗ (Русская православная церковь за рубежом. — Прим. ред.). Для своей структуры Варнава самолично начал поставлять новых епископов, а в канонах Православной церкви указывается, что минимум трое епископов может поставить нового епископа. На этом основании мы утверждаем, что Виктор Пивоваров — самозванец, а не священнослужитель", — сказал Степанов.