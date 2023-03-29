Чиновники заплатят школьнику, которого укусила "неагрессивная" собака
Власти Балашихи заплатят 60 тысяч рублей школьнику, которого укусила "неагрессивная" собака
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Администрация подмосковной Балашихи заплатит 60 тысяч рублей школьнику, которого укусила бездомная собака, заявили РИА Новости в Первом кассационном суде общей юрисдикции.
Как отмечается, о животном до этого знали власти. Собака укусила ребенка за ногу во дворе дома. Мальчик обратился в больницу, а медики уже сами сообщили об инциденте в полицию. Информация дошла до прокурора, который и обратился в суд.
Сначала ему отказали — собаку к тому моменту уже отловили, стерилизовали и, поскольку она не была агрессивной, вернули на место обитания. Апелляция отменила это решение и присудила выплатить пострадавшему 60 тысяч рублей. Суд указал, что "имеется причинно-следственная связь между бездействием администрации и нападением безнадзорной собаки на несовершеннолетнего", а сумму назвали справедливой из-за испытанных ребенком испугом и болью, а также ограничениями, связанными с лечением.
Администрация городского округа Балашиха просила апелляционное определение отменить как незаконное, но суд отклонил жалобу.
https://1prime.ru/News/20230329/840228191.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.