МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Одна из европейских стран поставила Киеву неработающую систему ПВО, которую приходилось менять несколько раз, рассказал изданию Ассошиэйтед Пресс президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский рассказал, чем обернется поражение Украины в Артемовске

При этом он не стал уточнять, о какой именно стране идет речь.

Кроме того, Зеленский сообщил, что у Украины "по-настоящему" нет систем Patriot, потому что их еще не успели развернуть.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эстония направляет на Украину вооружение из старого фонда, обновляя свой собственный арсенал за счет средств ЕС. Согласно сообщениям, некоторые государства ЕС запрашивают компенсацию поставок из Европейского фонда мира на основе закупочных цен на новое оружие, а не реальной стоимости отправленного.

Москва неоднократно заявляла, что Запад "играет с огнем", поставляя оружие на Украину, и не способствует прогрессу в разрешении украинского конфликта.