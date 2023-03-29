МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. К концу года госдолг Украины составит рекордную сумму, пишет обозреватель издания "Вести" Тарас Козуб. "Пока Украина тлеет". В ЕC раскрыли долгосрочную разрушительную проблему

Эксперты предложили руководствоваться тезисом "долги возвращают лишь трусы и дураки" и добиться реструктуризации и списания задолженностей, однако западные кредиторы не собираются идти на подобные уступки.

За время конфликта на Украине внешний госдолг страны подскочил на 2,3 миллиарда долларов — до рекордных 132 миллиардов долларов. При этом группа кредиторов, среди которых — страны G7 и международные организации, уже предоставили Киеву "отсрочку" по выплатам внешнего долга до 2027 года. Однако вопрос о том, как потом расплачиваться с кредиторами, все еще стоит на повестке.

"Общий долг относительно ВВП страны за год вырос с 64,6 процента от ВВП до 89 процентов. В конце года он превысит 100 процентов, то есть государство будет должно больше, чем общий объем всех производимых в нем товаров и услуг. И ясно, что так много государство не было должно никогда. А учитывая, что ситуация с собственными поступлениями в 2023 году вряд ли станет существенно лучше — ведь государству-то своих денег не хватает даже на военные издержки, не говоря уже о социальной сфере, медицине и образовании, долг будет копиться по принципу снежного кома", — отметил Козуб.

Многие украинские и западные экономисты считают, что сейчас самый лучший момент, чтобы попросить о реструктуризации (то есть поставить выплату процентов на паузу. — Прим. ред.) или же и вовсе — о списании кредитного бремени. По их мнению, кредиторы могли бы списывать Украине 50 процентов долга, а оставшуюся сумму реструктуризировать на десять-двадцать лет, снизив при этом ставку до почти номинальных одного-двух процентов. Примерно по такой схеме в середине 90-х долги списали Польше, напомнил обозреватель. Решение Германии по Украине вывело французов из себя

Но все не так безоблачно и легко: во-первых, и это главное, Украине будет сложно договориться о получении новых кредитов на внешних рынках — ведь так она покажет себя как ненадежного партнера.

"Ни к чему хорошему списание не приведет. Это приучит к безответственному отношению к своим же обязательствам. Уместно обсуждать снижение процентов, отсрочку. Но расчет, что можно не платить, а долги возвращают лишь трусы и дураки — формирует негативное поведение как отдельных людей, так и политических элит", — отметил экономист Борис Кушнирук.

Во-вторых, большая часть долга — это прежде всего внутренний долг, он номинирован в гривне, и его списание будет означать весомое ухудшение ситуации и подрыв доверия со стороны уже внутреннего инвестора.

По данным собеседников "Вести" в профильном комитете парламента, переговоры о списании части долгов действительно велись, однако причина, по которой решено было все-таки провести реструктуризацию, а не списать долг или не снизить ставку, остается открытой.