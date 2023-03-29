2023-03-29T15:53:00+03:00
2023-03-29T15:55:53+03:00
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2023
https://1prime.ru/News/20230329/840230365.html
Путин допустил ухудшение экономической ситуации в России из-за санкций
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Российская экономика вернулась к росту, однако санкции могут привести к ухудшению ситуации в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина. По его... ПРАЙМ, 29.03.2023
новости, экономика, россия, владимир путин, санкции против рф, внутренний спрос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российская экономика вернулась к росту, однако санкции могут привести к ухудшению ситуации в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина.
По его словам, в условиях внешнего давления важно поддерживать внутренний спрос, который станет основным фактором роста.
В связи с этим Путин призвал правительство обеспечить стабильный рост спроса в РФ. Это защитит экономику от негативного влияния ограничительных мер, считает президент.