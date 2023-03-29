МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российская экономика вернулась к росту, однако санкции могут привести к ухудшению ситуации в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина. Путин призвал обеспечить экономический суверенитет России

По его словам, в условиях внешнего давления важно поддерживать внутренний спрос, который станет основным фактором роста.

В связи с этим Путин призвал правительство обеспечить стабильный рост спроса в РФ. Это защитит экономику от негативного влияния ограничительных мер, считает президент.