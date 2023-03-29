У нижегородца украли биткоины на десять миллионов рублей
У жителя Нижнего Новгорода похитили биткоины на десять миллионов рублей
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар — ПРАЙМ. Полиция начала проверку после того, как у жителя Нижнего Новгорода похитили биткоины на сумму более десяти миллионов рублей, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
В правоохранительные органы с заявлением обратился 29-летний мужчина: он выводил с онлайн-кошелька криптовалюту, переводя их на сервис для аренды мощностей майнинга и пополнения депозитного счета. Однако он не заметил подмену адреса и суммы отправляемых средств. В итоге нижегородец потерял 4,705 btc (более десяти миллионов рублей).
Сотрудники ОВД начали проверку.
https://1prime.ru/News/20230329/840231431.html
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