НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар — ПРАЙМ. Полиция начала проверку после того, как у жителя Нижнего Новгорода похитили биткоины на сумму более десяти миллионов рублей, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. Биткоин дешевеет на иске против криптобиржи Binance

В правоохранительные органы с заявлением обратился 29-летний мужчина: он выводил с онлайн-кошелька криптовалюту, переводя их на сервис для аренды мощностей майнинга и пополнения депозитного счета. Однако он не заметил подмену адреса и суммы отправляемых средств. В итоге нижегородец потерял 4,705 btc (более десяти миллионов рублей).

Сотрудники ОВД начали проверку.