МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илона Маска занял первое место по числу подписчиков в Twitter. И даже Илон Маск забил тревогу: к США крадется новая беда

По состоянию на утро четверга у него было 133 070 628 читателей, что составляет около трети от ежемесячного числа активных пользователей.

Таким образом предприниматель обогнал бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обаму, на которого сейчас подписаны 133 042 957 человек.

Новость о рекордной читаемости Маска опубликовала на своем сайте Книга рекордов Гинесса. В сообщении говорится о том, что миллиардер собрал наибольшее число подписчиков в Twitter спустя 5 месяцев после покупки соцсети.