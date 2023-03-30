МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Сотрудника американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге, он подозревается в шпионаже в пользу правительства США, сообщили в ФСБ. Вашингтон стремится к деградации российского ВПК, заявила глава Минфина США

Как уточняется, журналист работал корреспондентом в московском бюро издания и был аккредитован при Министерстве иностранных дел.

Служба установила, что он собирал сведения о работе одного из российских предприятий ВПК, относящиеся к гостайне.

Американца задержали, когда он пытался получить секретные сведения, возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".