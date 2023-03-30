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В Екатеринбурге задержали журналиста Wall Street Journal
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Сотрудника американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге, он подозревается в шпионаже в пользу правительства США, сообщили в ФСБ. Как... ПРАЙМ, 30.03.2023
новости, россия, the wall street journal, шпионаж
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Сотрудника американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге, он подозревается в шпионаже в пользу правительства США, сообщили в ФСБ.
Как уточняется, журналист работал корреспондентом в московском бюро издания и был аккредитован при Министерстве иностранных дел.
Служба установила, что он собирал сведения о работе одного из российских предприятий ВПК, относящиеся к гостайне.
Американца задержали, когда он пытался получить секретные сведения, возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".