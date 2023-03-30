ПЕКИН, 30 мар —ПРАЙМ. Армия Китая готова укреплять взаимное доверие в военной сфере с российскими коллегами, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Россия разрабатывает новый вид военных операций для защиты от США

"(Армия КНР готова с армией России. — Прим. ред.) углублять взаимное доверие в военной сфере", — пояснил он.

Кроме того, китайские и российские военные готовы поддерживать как региональную, так и международную безопасность, а также стабильность, "вносить вклад в создание сообщества единой судьбы человечества".