Китай заявил о готовности сотрудничать с российской армией
Минобороны Китая: Пекин готов укреплять взаимное доверие в военной сфере с российской армией
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ПЕКИН, 30 мар —ПРАЙМ. Армия Китая готова укреплять взаимное доверие в военной сфере с российскими коллегами, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
"(Армия КНР готова с армией России. — Прим. ред.) углублять взаимное доверие в военной сфере", — пояснил он.
Кроме того, китайские и российские военные готовы поддерживать как региональную, так и международную безопасность, а также стабильность, "вносить вклад в создание сообщества единой судьбы человечества".
https://1prime.ru/News/20230330/840239489.html
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