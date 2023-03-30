СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — ПРАЙМ. Если украинские войска и предпримут попытку наступления к Азовскому морю, то она будет купировала, рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов (Россия) Андрей Клинцевич. СМИ раскрыло махинацию Эстонии с военной помощью Украине

"Каждая из сторон (украинская и российская) вскрывает потенциалы (друг друга), в том числе может вводить в заблуждение. Но пока из того, что мы видим, реальных характеристик, чтобы они могли выйти к Азовскому морю, нет. Где-то продавить какой-то фронт, на какой-то линии, вклиниться в передовые рубежи нашей обороны — если они создадут какой-то мощный танковый (кулак) или с помощью мощнейших артиллерийских ударов — возможно. Но на это мы сможем перебросить силы и средства и купировать эту ситуацию", — заявил политолог в "Соловьев Live".

США используют на Украине доктрину тяжелых дивизий прорыва, объяснял ранее он. Украинские военные, как полагает эксперт, начали получать американские и немецкие танковые мостоукладчики немецкого и американского производства.