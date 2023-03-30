МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Жесткая монетарная политика в США заставляет зарубежные страны отказываться от доллара, заявил предприниматель Илон Маск в своем твиттере. Аккаунт Илона Маска стал самым читаемым в Twitter

"В сочетании с избыточными государственными расходами, которые заставляют другие страны поглощать значительную часть нашей инфляции",— добавил в ответ на пост финансового аналитика Женевьев Рош-Дектэ. По ее словам, доллар теряет статус резервной валюты.

На этой неделе Бразилия и Китай объявили, что создадут клиринговую палату, обеспечивающую расчеты без использования американской валюты и кредитование в нацвалютах. Цель — облегчить и удешевить платежи между странами и избавиться от долларовой зависимости в двусторонних отношениях.

С прошлого года Федеральная резервная система (ФРС) США с прошлого года повышает учетную ставку ради борьбы с инфляцией.