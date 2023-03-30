МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Премьера новых серий "Папиных дочек" состоится осенью 2023 года в эфире СТС и на платформе Start, говорится в пресс-релизе телеканала. Новый выпуск "Что было дальше?" выйдет 1 апреля

Съемки новых эпизодов закончились. Многие из любимых героев россиян вернутся на экран.

"Но главную новость создатели приберегли на финал — премьера новых "Папиных дочек" состоится уже этой осенью в эфире СТС и на Start", — сообщил телеканал.

События новых серий развернутся вокруг Веника (Филипп Бледный), которого в канун очередной годовщины свадьбы бросает Даша (Анастасия Сиваева). Она оставила ему письмо, кольцо и четырех дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова). Теперь мужчина, совсем как его тесть когда-то, вынужден стать для своих детей и папой, и мамой, и другом.

Работа над первыми "Папиными дочками" началась летом 2007 года. Всего в эфир вышло 20 сезонов и 410 серий. История четырежды получала ТЭФИ.