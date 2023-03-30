Премьера новых серий сериала "Папины дочки" состоится осенью 2023 года
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Премьера новых серий "Папиных дочек" состоится осенью 2023 года в эфире СТС и на платформе Start, говорится в пресс-релизе телеканала.
Съемки новых эпизодов закончились. Многие из любимых героев россиян вернутся на экран.
"Но главную новость создатели приберегли на финал — премьера новых "Папиных дочек" состоится уже этой осенью в эфире СТС и на Start", — сообщил телеканал.
События новых серий развернутся вокруг Веника (Филипп Бледный), которого в канун очередной годовщины свадьбы бросает Даша (Анастасия Сиваева). Она оставила ему письмо, кольцо и четырех дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова). Теперь мужчина, совсем как его тесть когда-то, вынужден стать для своих детей и папой, и мамой, и другом.
Работа над первыми "Папиными дочками" началась летом 2007 года. Всего в эфир вышло 20 сезонов и 410 серий. История четырежды получала ТЭФИ.
https://1prime.ru/News/20230330/840240969.html
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