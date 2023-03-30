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Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет, заявил МИД
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Москва продолжит уведомлять Вашингтон о пусках баллистических ракет, сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Несмотря на приостановку участия в ДСНВ,... ПРАЙМ, 30.03.2023
новости, россия, мид, дснв, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Москва продолжит уведомлять Вашингтон о пусках баллистических ракет, сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Несмотря на приостановку участия в ДСНВ, Россия по-прежнему выполняет условия договора от 1988 года, который предполагает обмен такой информацией, уточнил он.
При этом в рамках ДСНВ обмен происходить не будет, отметил замглавы МИД.
Ранее Пентагон сообщил, что США не будут передавать России сведения по ДНСВ, поскольку Россия отказалась от регулярного информобмена.