МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Москва продолжит уведомлять Вашингтон о пусках баллистических ракет, сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. США работают над сохранением ДСНВ, заявил Госдеп

Несмотря на приостановку участия в ДСНВ, Россия по-прежнему выполняет условия договора от 1988 года, который предполагает обмен такой информацией, уточнил он.

При этом в рамках ДСНВ обмен происходить не будет, отметил замглавы МИД.

Ранее Пентагон сообщил, что США не будут передавать России сведения по ДНСВ, поскольку Россия отказалась от регулярного информобмена.