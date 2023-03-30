БУДАПЕШТ, 30 мар — ПРАЙМ. Европа по сравнению с США переплачивает в семь раз за газ, а за электричество, по сравнению с Китаем, — в три, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава ФСА: Германия хочет обойтись без российского газа следующей зимой

"Одно из последствий ошибочного выбора Брюсселя в том, что европейская конкурентноспособность в драматических масштабах снижается в общемировом отношении. Ведь трудно конкурировать, скажем, с американской экономикой, если мы здесь в Европе переплачиваем в семь раз за газ по сравнению с Америкой. И трудно конкурировать с китайской экономикой с тех пор, как Европа, по сравнению с Китаем, в три раза переплачивает за электроэнергию", — пояснил политик.

Он подчеркнул, что принятие Брюсселем вызова на соревнование от США "кто больше может помочь Украине" — это ошибка.

"Изначально это было соревнование военной помощи. Соревноваться с военной супердержавой номер один в том, кто сможет оказать больше военной помощи, — это с самого начала нелогичный шаг", — добавил он и подчеркнул, что конфликт разворачивается в Европе, а не в США. Поэтому больше всего с последствиями, особенно экономическими, сталкиваются именно европейцы.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Европа оказывается в проигрыше из-за отказа от российских энергоносителей: Будапешт переплачивает за американские поставки в пять-десять раз. Он также отметил, что Брюссель должен задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.

Кром того, венгерские политики не раз жестко высказывались об антироссийских санкциях. Так, по словам Орбана, что санкции против энергоносителей из России будут равносильны "атомной бомбе, сброшенной на экономику Венгрии".