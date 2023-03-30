МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича взяли с поличным, речь идет не о подозрениях, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Бут раскрыл подробности судебного процесса в США по его делу

"Это прерогатива ФСБ… уже было заявление от Федеральной службы безопасности, здесь нам нечего добавить. Единственное, что могу сказать, что, насколько нам известно, его взяли с поличным", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сотрудничестве России с американскими спецслужбами по этому вопросу.

Песков подчеркнул, что детали ему неизвестны.

"Еще раз повторяю — это прерогатива спецслужб, которые как раз со шпионами и борются", — добавил он.

Кроме того, в Кремле следят за публикациями иностранных СМИ. Там также знакомы с публикациями Гершковича.

"Какое может быть отношение. Мы принимаем к сведению то, что публикуется в данном случае", — заключил пресс-секретарь президента и добавил, что у него нет информации о том, может ли быть задержание журналиста Wall Street Journal ответной мерой обвинениям против Сергея Черкасова со стороны США в шпионаже и поводом для возможных переговоров об обмене заключенными в будущем.

Сегодня ФСБ сообщила о задержании корреспондента московского бюро газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Его подозревают в шпионаже на американское правительство.