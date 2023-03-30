На сайте Зеленского разместили петицию о ядерном оружии
Петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие США появилась на сайте Зеленского
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. На сайте Владимира Зеленского опубликовали петицию, призывающую разместить на Украине американское ядерное вооружение или сделать страну ядерным государством с собственным оружием.
Обоснований к тексту, состоящему из одного предложения, не приводится.
За 92 дня петиция должна набрать 25000 подписей, тогда президент Украины даст официальный комментарий по выдвинутому предложению. Пока что документ поддержали чуть более ста человек.
https://1prime.ru/News/20230330/840243574.html
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