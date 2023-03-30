МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. На сайте Владимира Зеленского опубликовали петицию, призывающую разместить на Украине американское ядерное вооружение или сделать страну ядерным государством с собственным оружием. Зеленский пожаловался на нерабочую европейскую ПВО

Обоснований к тексту, состоящему из одного предложения, не приводится.

За 92 дня петиция должна набрать 25000 подписей, тогда президент Украины даст официальный комментарий по выдвинутому предложению. Пока что документ поддержали чуть более ста человек.