МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Московский суд арестовал на два месяца американского корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Журналиста WSJ взяли с поличным, заявил Песков

Журналист будет находиться под стражей до 29 мая в рамках уголовного дела о шпионаже, ему грозят от десяти до 20 лет тюрьмы.

Как рассказал собеседник агентства, заседание суда было закрытым, его пришлось прервать из-за ложного сообщения о "минировании".

Ранее в четверг ФСБ задержала Гершковича в Екатеринбурге при попытке получить связанные с гостайной сведения об одном из российских предприятий ВПК.

WSJ отвергла все обвинения в адрес ее сотрудника и потребовала незамедлительно освободить журналиста.