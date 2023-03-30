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2023
https://1prime.ru/News/20230330/840243889.html
Суд арестовал журналиста Wall Street Journal по делу о шпионаже
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Московский суд арестовал на два месяца американского корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда... ПРАЙМ, 30.03.2023
новости, суд, шпионаж, the wall street journal
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Московский суд арестовал на два месяца американского корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Журналист будет находиться под стражей до 29 мая в рамках уголовного дела о шпионаже, ему грозят от десяти до 20 лет тюрьмы.
Как рассказал собеседник агентства, заседание суда было закрытым, его пришлось прервать из-за ложного сообщения о "минировании".
Ранее в четверг ФСБ задержала Гершковича в Екатеринбурге при попытке получить связанные с гостайной сведения об одном из российских предприятий ВПК.
WSJ отвергла все обвинения в адрес ее сотрудника и потребовала незамедлительно освободить журналиста.