МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Перерасчет за общедомовые нужды будет распределяться в квитанциях равномерно в течение всего года, сообщил Минстрой РФ. Россиянам раскрыли, что изменится в платежках за ЖКХ до 1 апреля

Соответствующее постановление утвердило российское правительство.

Как отмечается в сообщении, сейчас россияне при наличии в многоквартирном доме общедомового прибора учета могут выбрать: оплачивать ОДН по показаниям счетчиков или на основе среднемесячного потребления.

При выборе второго варианта собственникам ежегодно пересчитывают коммунальные ресурсы, затраченные на общедомовые нужды за прошлый год. Аналогичный механизм работает в том случае, если решение о способе начисления платы за ОДН не было принято. СМИ: в России предложили включить еще одну услугу в тарифы ЖКУ

Пересчет за весь прошлый год происходит в первом квартале и может отразиться на сумме в квитанции, отмечается в пресс-релизе.

Предложенное нововведение позволит равномерно распределить перерасчет платы в течение 12 месяцев и предотвратить резкое увеличение счетов за ЖКУ, приводятся в сообщении слова главы Минстроя Ирека Файзуллина.