Как отмечается в сообщении, сейчас россияне при наличии в многоквартирном доме общедомового прибора учета могут выбрать: оплачивать ОДН по показаниям счетчиков или на основе среднемесячного потребления.
При выборе второго варианта собственникам ежегодно пересчитывают коммунальные ресурсы, затраченные на общедомовые нужды за прошлый год. Аналогичный механизм работает в том случае, если решение о способе начисления платы за ОДН не было принято.
Пересчет за весь прошлый год происходит в первом квартале и может отразиться на сумме в квитанции, отмечается в пресс-релизе.
Предложенное нововведение позволит равномерно распределить перерасчет платы в течение 12 месяцев и предотвратить резкое увеличение счетов за ЖКУ, приводятся в сообщении слова главы Минстроя Ирека Файзуллина.
https://1prime.ru/News/20230330/840244987.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.