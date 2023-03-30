Актер Садальский заявил, что вместе с доплатами его пенсия составляет 55 тысяч рублей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский актер Станислав Садальский в беседе с "Teleprogramma.pro" рассказал, что доволен размером своей пенсии.
"Я всем доволен. Мне доплачивают 30 тысяч рублей за звание, как всем артистам. Хотя некоторые прибедняются. За все надо благодарить — никто никому ничем не обязан", — заявил артист в беседе с изданием.
Вместе с доплатами у него выходит около 55 тысяч рублей, из которых 25 тысяч — за 50-летний стаж, а еще 30 тысяч — надбавка за звание.
"Единственное, чего еще хотелось бы… Знаете, во всем мире артистам платят роялти — процент с повторных показов фильмов", — добавил Садальский.
Он выразил желание, чтобы такая практика применялась и в России.
https://1prime.ru/News/20230330/840246216.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.