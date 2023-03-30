МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский актер Станислав Садальский в беседе с "Teleprogramma.pro" рассказал, что доволен размером своей пенсии. ПФР объяснил, как узнать полный размер пенсии

"Я всем доволен. Мне доплачивают 30 тысяч рублей за звание, как всем артистам. Хотя некоторые прибедняются. За все надо благодарить — никто никому ничем не обязан", — заявил артист в беседе с изданием.

Вместе с доплатами у него выходит около 55 тысяч рублей, из которых 25 тысяч — за 50-летний стаж, а еще 30 тысяч — надбавка за звание.

"Единственное, чего еще хотелось бы… Знаете, во всем мире артистам платят роялти — процент с повторных показов фильмов", — добавил Садальский.

Он выразил желание, чтобы такая практика применялась и в России.