МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Под словами "экономический кризис" обычно подразумевают низкие темпы роста ВВП. Однако вероятно и его серьезное падение, которое усилит ряд глобальных диспропорций, связанных с экологией, качеством жизни и социальным неравенством. В ближайшее десятилетие это актуализирует вызовы, о которых люди стараются не думать, рассказал агентству "Прайм" гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев. И даже Илон Маск забил тревогу: к США крадется новая беда

Упомянутые проблемы появились в период относительно сильной экономики и в момент ее спада лишь усилятся. Но никто не будет их решать, ведь появятся куда более серьезные вопросы, связанные с глобальной безопасностью в прямом смысле этого слова, с конфликтами между странами.

"Вызовы, связанные с низким уровнем жизни наименее обеспеченных слоев населения, будут усугубляться вплоть до риска разрастания недовольств и протестных настроений в крупных и значимых странах. Это может затронуть целый пояс от Южной Америки и Африки до Южной Азии", — прогнозирует Самиев.

Второй важный момент — говоря о кризисе, сейчас все предполагают лишь рецессию, предпосылки для которой уже сформированы. Но никто всерьез не ожидает серьезного падения ВВП, перезагрузки мировой экономики и прочих последствий, которые связаны с гораздо более серьезными потенциальными угрозами.

Между тем, вероятность именно такого апокалиптического сценария высокая и то, что он не случился в прошлом году (хотя многие его прогнозировали) вовсе не означает, что мировой экономический кризис не развивается, считает экономист. Европа начала обратный отсчет до нового кризиса

"Согласно теории больших циклов Кондратьева, в ближайшее время вероятен кризис, который перезагрузит мировую экономику со стороны технологического уклада, драйверов роста, отраслей, которые становятся локомотивами, но одновременно несут деструктивную функцию. Нас ждет перераспределение рабочей силы, ресурсов, рост безработицы", — пояснил он.

Это большой вызов для финансовых рынков — фондового, банковского, да и всех остальных. Риски будут нарастать, поскольку при отрицательной динамике мирового ВВП не удастся выровнять экологические, социальные и прочие диспропорции. Возникнут вопросы спасения экономик, базовой помощи и поддержания минимального уровня устойчивости государств.

В конечном итоге нас ожидает гораздо более сложное десятилетие, чем просто стагнация и отсутствие движения по крупным проблемам. В мире могут возникнуть новые большие проблемы, и они будут связаны уже далеко не с низкими темпами роста, заключил Самиев.