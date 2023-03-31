МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Совместные российско-белорусские предприятия в этом году впервые начнут ловить рыбу на Дальнем Востоке в рамках выделения Белоруссии квоты на добычу минтая в России, сообщает Приморское территориальное управление Росрыболовства. В Белоруссии рассказали об обсуждении каботажных перевозок с Россией

"Белоруссия с этого года будет ловить дальневосточную рыбу… К настоящему времени Приморским территориальным управлением уже оформлены первые пять разрешений на промысел в Северо-Охотоморской подзоне", — говорится в сообщении.

В ведомстве РИА Новости уточнили, что Белоруссия впервые начнет добывать рыбу на Дальнем Востоке.

По данным управления, в рамках межправительственного соглашения между РФ и Республикой Беларусь от 13 марта 2002 года, на основании Протокола 20-й сессии Российско-Белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства от 9 декабря 2022 года Белоруссии на этот год в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выделена квота на добычу минтая в исключительной экономической зоне России.

"Белорусской стороне объем вылова минтая в Западно-Беринговоморской подзоне определен в объеме 30 тысяч тонн, в Северо-Охотоморской подзоне — 10 тысяч тонн, в Камчатско-Курильской подзоне — 5 тысяч тонн, в Западно-Камчатской подзоне — 5 тысяч тонн. Промысел будет вестись совместными российско-белорусскими предприятиями", — отмечают в управлении.

По данным руководителя теруправления Руслана Румянцева, чей комментарий приводится в сообщении, выделение Республике Беларусь российских рыбных квот укрепляет совместные связи между двумя странами, подчеркивает и усиливает роль Росрыболовства, в том числе и на международном уровне.