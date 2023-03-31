МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Россиян при подготовке к весеннему призыву с 1 апреля будут оповещать в электронном виде, сказал начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский. В ГД внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для предпринимателей

"Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток", — пояснил он.

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о военном призыве. Ожидается, что с 1 апреля по 15 июля 2023 года призовут 147 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.