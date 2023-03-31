БУДАПЕШТ, 31 мар — ПРАЙМ. Страны Евросоюза близки к обсуждению отправки "войск некого миротворческого типа" на Украину, сказал венгерский премьер Виктор Орбан. Орбан указал на фатальную ошибку Запада

"Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа (на Украину. — Прим. ред.) или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе", — пояснил политик в эфире радио Kossuth.

Год назад, по его словам, страны спорили, можно ли давать Киеву летальное оружие. Будапешт, по его словам, и тогда, и сейчас выступали против.

"Сейчас вопрос — только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска", — добавил Орбан.

Будапешт выступает против антироссийский санкций на энергоносители, а также передачи оружия Киеву. Весной прошлого года венгерский парламент запретил поставлять Украине оружия с территорию страны. Это связано со стремлением Венгрии обезопасить Закарпатье, где живут этнические венгры.