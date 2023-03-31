2023-03-31T11:17:36+03:00
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2023
https://1prime.ru/News/20230331/840252686.html
Маск планирует поехать в Китай
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Предприниматель Илон Маск хочет посетить Китай в апреле, сообщил Рейтер со ссылкой на источники. "Глава компании Tesla Илон Маск планирует посетить Китай в апреле и надеется... ПРАЙМ, 31.03.2023
новости, китай, россия, илон маск, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск хочет посетить Китай в апреле, сообщил Рейтер со ссылкой на источники.
"Глава компании Tesla Илон Маск планирует посетить Китай в апреле и надеется встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном ", — добавляется в сообщении.
Точные даты поездки зависят премьера Госсовета КНР.
Это будет первый визит Маска в Китай после того, как Си Цзиньпина переизбрали на третий срок.