МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск хочет посетить Китай в апреле, сообщил Рейтер со ссылкой на источники. Маск одним знаком ответил на критику Белого дома по "Северным потокам"

"Глава компании Tesla Илон Маск планирует посетить Китай в апреле и надеется встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном ", — добавляется в сообщении.

Точные даты поездки зависят премьера Госсовета КНР.

Это будет первый визит Маска в Китай после того, как Си Цзиньпина переизбрали на третий срок.