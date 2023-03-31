МИНСК, 31 мар — ПРАЙМ. Военные действия на Украине не закончатся, пока этого не позволит "заокеанский хозяин", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. На сайте Зеленского разместили петицию о ядерном оружии

Глава республики в пятницу выступил с обращением к народу и парламенту.

Он подчеркнул, что беда случается там, где для нее открывают дверь, ситуация на Украине стала тому драматичным доказательством.

"Бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку", — заявил Лукашенко. СМИ: Украина оказалась в глубочайшей долговой яме

Президент сообщил, что глубоко погрузился в этот конфликт и до сих пор находится в его эпицентре.

Кроме того, президент Белоруссии назвал заявления возможной победе Киева глупостью и отметил, что победить ядерную державу нельзя.