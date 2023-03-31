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Лукашенко рассказал, кто может остановить "бойню" на Украине
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Военные действия на Украине не закончатся, пока этого не позволит "заокеанский хозяин", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава республики в пятницу выступил с... ПРАЙМ, 31.03.2023
новости, александр лукашенко, украинский кризис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МИНСК, 31 мар — ПРАЙМ. Военные действия на Украине не закончатся, пока этого не позволит "заокеанский хозяин", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава республики в пятницу выступил с обращением к народу и парламенту.
Он подчеркнул, что беда случается там, где для нее открывают дверь, ситуация на Украине стала тому драматичным доказательством.
"Бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку", — заявил Лукашенко.
Президент сообщил, что глубоко погрузился в этот конфликт и до сих пор находится в его эпицентре.
Кроме того, президент Белоруссии назвал заявления возможной победе Киева глупостью и отметил, что победить ядерную державу нельзя.