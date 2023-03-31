МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. К началу нового учебного года в России ликвидировали третью смену в школах, сказал министр просвещения Сергей Кравцов. Правительство профинансирует развитие инженерных школ в вузах

"К началу этого учебного года у нас ликвидирована третья смена. По статистике в стране у нас нет третьей смены. И понятно, что те новые школы, о которых Андрей Александрович (Фурсенко, помощник президента. — Прим. ред.) говорил, Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер. — Прим. ред.) только что, они нам не дадут, чтобы у нас появилась третья смена, и стабилизируют ситуацию со второй сменой", — добавил он.