Лукшаенко: контрнаступление украинских войск перечеркнет возможность мирных переговоров
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МИНСК, 31 мар — ПРАЙМ. Если украинская армия пойдет в контрнаступление, возможностей для проведения мирных переговоров не останется, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к народу и парламенту.
По его мнению, такое развитие событий станет худшим из возможных.
"Потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс", — заявил Лукашенко.
Кроме того, при данном сценарии неизбежной становится эскалация конфликта, добавил он.
Президент Белоруссии подчеркнул, что переговоры остаются единственной возможностью для урегулирования кризиса, и решение президента Украины Владимира Зеленского запретить их было "просто смешным".
https://1prime.ru/News/20230331/840253246.html
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