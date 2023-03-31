МИНСК, 31 мар — ПРАЙМ. Если украинская армия пойдет в контрнаступление, возможностей для проведения мирных переговоров не останется, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к народу и парламенту.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко рассказал, кто может остановить "бойню" на Украине

По его мнению, такое развитие событий станет худшим из возможных.

"Потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс", — заявил Лукашенко.

Кроме того, при данном сценарии неизбежной становится эскалация конфликта, добавил он.

Президент Белоруссии подчеркнул, что переговоры остаются единственной возможностью для урегулирования кризиса, и решение президента Украины Владимира Зеленского запретить их было "просто смешным".