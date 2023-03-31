МИНСК, 31 мар — ПРАЙМ. Если украинская армия пойдет в контрнаступление, возможностей для проведения мирных переговоров не останется, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к народу и парламенту. Лукашенко рассказал, кто может остановить "бойню" на Украине

По его мнению, такое развитие событий станет худшим из возможных.

"Потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс", — заявил Лукашенко.

Кроме того, при данном сценарии неизбежной становится эскалация конфликта, добавил он.

Президент Белоруссии подчеркнул, что переговоры остаются единственной возможностью для урегулирования кризиса, и решение президента Украины Владимира Зеленского запретить их было "просто смешным".