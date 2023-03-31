ЖЕНЕВА, 31 мар — ПРАЙМ. Примерно половина задержанных на территории Украины российских военнопленных столкнулись с пытками и жестоким обращением, показал опрос ООН. Лукашенко рассказал, кто может остановить "бойню" на Украине

Чаще всего это происходило вскоре после поимки, уточнил глава Управления верховного комиссара организации Фолькер Тюрк, выступая на 52-й сессии Совета ООН по правам человека.

При этом в местах содержания не было отмечено систематических жестоких практик, добавил он.

Кроме того, Тюрк сообщил, что жертвами насильственных исчезновений и произвольных задержаний со стороны ВСУ стал 91 человек

Москва неоднократно заявляла о том, что российских военных пытают в украинском плену. Освобожденные рассказывали в том числе о побоях и лишениях сна на длительный срок. Кроме того, сообщалось, что некоторые издевательства были связаны с отказом петь украинский гимн.