Стало известно сколько российских военнопленных подверглись пыткам ВСУ
ООН: около половины российских военнопленных подвергались пыткам на Украине
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ЖЕНЕВА, 31 мар — ПРАЙМ. Примерно половина задержанных на территории Украины российских военнопленных столкнулись с пытками и жестоким обращением, показал опрос ООН.
Чаще всего это происходило вскоре после поимки, уточнил глава Управления верховного комиссара организации Фолькер Тюрк, выступая на 52-й сессии Совета ООН по правам человека.
При этом в местах содержания не было отмечено систематических жестоких практик, добавил он.
Кроме того, Тюрк сообщил, что жертвами насильственных исчезновений и произвольных задержаний со стороны ВСУ стал 91 человек
Москва неоднократно заявляла о том, что российских военных пытают в украинском плену. Освобожденные рассказывали в том числе о побоях и лишениях сна на длительный срок. Кроме того, сообщалось, что некоторые издевательства были связаны с отказом петь украинский гимн.
https://1prime.ru/News/20230331/840254494.html
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