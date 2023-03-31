МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Газета Wall Street Journal после того, как в России арестовали ее журналиста Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже, призвала американские власти выслать российского посла и российских журналистов из США. Журналиста WSJ взяли с поличным, заявил Песков

Корреспондента американского издания задержали в Екатеринбурге. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.

Как считает редакция издания, арест Гершковича показал "снижение способности США сдерживать нападения на своих граждан". При этом в той же статье WSJ поблагодарил администрацию главы Белого дома Джо Байдена за то, что она осудила задержание журналиста.

"Администрации Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов — это минимум, на который можно рассчитывать", — полагают в WSJ. В газете полагают, что власти США обязаны защитить своих граждан.

В четверг ФСБ заявила, что Гершковича задержали по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства. Мужчина, по данным следствия, собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Его арестовали на два месяца.