МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Россия превысила показатель по плану вхождения в десятку лучших стран мира по качеству образования, сказал министр просвещения Сергей Кравцов. ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин

"Не помешал нам ни ковид, ни санкции — все задачи, которые поставлены президентом, они были выполнены, в том числе показатели национальных целей, возможности для самореализации, развития талантов. Я сегодня впервые скажу, что мы превысили показатель вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования", — пояснил он.

Плановое значение, по его словам, составляет 13,25. У России показатель — 10,5.

"То есть, фактически на год с опережением мы улучшили качество образования. Показатель вхождения в десятку — это следующий год, но уже фактически мы в десятку вошли",— добавил Кравцов. Это, как отметил министр, говорит о слаженной работе как регионов, так и органов управления и школ.