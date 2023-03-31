МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Отправка на Украину европейских "миротворцев" может расцениваться как начало мировой войны между НАТО и Россией, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. Лукашенко назвал худший исход украинского кризиса

"Фактически это будет, на мой взгляд, началом уже конкретно мировой войны", — заявил он агентству РИА Новости.

По мнению Цекова, Запад должен осознавать, что речь идет не о миротворческом контингенте", а о войсках, которые будут направлены для официальной войны с Россией.

Сенатор также подчеркнул, что выполнение миротворческих операций возможно только при одобрении Совета безопасности ООН.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что страны готовятся обсуждать вопрос отправки "войск некого миротворческого типа" на Украину.