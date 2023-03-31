МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Евросоюз не может отправить "войска миротворческого типа" на Украину без согласия России, в противном случае они могут стать законными целями для российских вооруженных сил, сказал РИА Новости президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. Орбан указал на фатальную ошибку Запада

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС близки к обсуждению ранее избегавшейся темы отправки "войск некого миротворческого типа" на Украину.

"Все страны, которые направят свои войска, автоматически будут считаться стороной конфликта и к ним могут быть применены все имеющиеся возможности. В этой ситуации любая их миротворческая инициатива должна быть согласована с Российской Федерацией. Если такого согласия со стороны России не будет, то любое появление вооруженных формирований будет рассматриваться как вмешательство в вооруженный конфликт. Они становятся законными целями для российских вооруженных сил", — сказал он в беседе с агентством.

По мнению Капустина, Россия своего согласия на отправку таких войск не даст, "потому что любое ее согласие о направлении каких-либо иных войск на территорию другой воюющей стороны в данном случае не может быть принято".

"Может быть принято (такое решение) после окончания конфликта, такое может рассматриваться, а сейчас, когда Украина отказывается выполнять требования России, здесь никаких миротворческих сил быть не может", — подчеркнул он.