МАХАЧКАЛА, 31 мар — ПРАЙМ. Сотни миллионов рублей по программе "Пушкинская карта" остались неосвоенными в Дагестане, заявила министр культуры республики Зарема Бутаева. В России оформлено более 7 миллионов пушкинских карт

Всероссийская социально-культурная программа "Пушкинская карта" заработала 1 сентября 2021 года. Благодаря ей молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно ходить театры, музеи и концертные залы по всей стране. Номинал карты составляет пять тысяч рублей.

"Всего 38 процентов от адресной аудитории в Дагестане сегодня имеют карты (107 тысяч карт), причем денежные средства на половине из них не использованы либо использованы частично. Остальная потенциальная сумма осталась не освоенной. А это не одна сотня миллионов рублей", — сказала чиновница.

Министерство проанализировало вовлеченность в срезе муниципалитетов — процент открытых карт и освоенных средств по ним, за некоторым исключением, оказался низким.