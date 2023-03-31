Средства для участников СВО должны поступать своевременно, заявил Мишустин
Мишустин призвал направлять cредства для поддержки участников СВО своевременно
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил призвал направлять деньги на поддержку участников СВО в полном объеме и своевременно.
"Средства должны направляться своевременно и в полном объеме, важно продолжать внимательно следить за тем, чтобы их получали все, кому они полагаются", — заявил он.
https://1prime.ru/News/20230331/840256019.html
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