МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин утвердил обновленную концепцию внешней политики России. Путин призвал обеспечить экономический суверенитет России

Глава государства сообщил во время совещания с Совбезом, что в пятницу подписал соответствующий указ.

По словам президента, в документ пришлось внести изменения в связи с серьезными переменами на международной арене. Министерство иностранных дел и другие ведомства провели работу, чтобы актуализировать концепцию и привести ее в соответствие с текущей ситуацией, отметил Путин.

Обновленная концепция станет основой российской дипломатии как в среднесрочной, так и в более отдаленной перспективе, добавил президент.