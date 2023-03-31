Путин подписал указ о новой Концепции внешней политики России
Путин подписал указ об утверждении обновленной концепции внешней политики России
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин утвердил обновленную концепцию внешней политики России.
Глава государства сообщил во время совещания с Совбезом, что в пятницу подписал соответствующий указ.
По словам президента, в документ пришлось внести изменения в связи с серьезными переменами на международной арене. Министерство иностранных дел и другие ведомства провели работу, чтобы актуализировать концепцию и привести ее в соответствие с текущей ситуацией, отметил Путин.
Обновленная концепция станет основой российской дипломатии как в среднесрочной, так и в более отдаленной перспективе, добавил президент.
https://1prime.ru/News/20230331/840256107.html
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