МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. В России учредят повышенные стипендии имени физика Камиля Валиева, говорится на сайте Минобрнауки. Путин призвал вернуться к традиционному сроку обучения в вузах

"Минобрнауки России подготовило проект постановления правительства России об учреждении персональных стипендий имени ученого Камиля Валиева для студентов и аспирантов, добившихся значительных достижений в области электронной промышленности. Размер государственной поддержки составит 55 тысяч рублей для студентов и 75 тысячи для аспирантов ежемесячно", — отмечается в публикации.

С 1 сентября 2023 года персональные стипендии будут получать 50 студентов и 30 аспирантов. Претендовать на выплаты смогут студенты очной формы обучения со второго и выше курсов — бакалавры и специалисты, а также в магистратуре. Кроме того, господдержку могут получить обучающиеся по программам подготовки научных и научно-технических кадров в аспирантуре.

Персональные стипендии имени Камиля Валиева учреждаются в целях реализации федерального проекта "Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности".

Камиль Ахметович Валиев — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор, академик АН СССР и РАН. Он руководил разработкой и организацией промышленного производства кремниевых интегральных схем для комплектации советской вычислительной техники и оборонных систем.