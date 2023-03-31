РИМ, 31 мар — ПРАЙМ. Итальянское Управление по защите персональных данных ограничило работу чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Бельгиец покончил с собой после общения с искусственным интеллектом

Причина — нарушение при сборе информации.

Корреспондент РИА Новости убедился, что чат-бот продолжает работу на территории Италии.

ChatGPT 20 марта допустил утечку данных, касающихся "разговоров пользователей, и информации, касающейся оплаты подписчиками платной услуги"

"Ведомство отмечает отсутствие информации для пользователей и всех заинтересованных сторон, чьи данные собирает OpenAI, но, прежде всего, отсутствие правовой основы, оправдывающей массовый сбор и хранение персональных данных с целью "обучать" алгоритмы, лежащие в основе функционирования платформы", — пояснили в ведомстве.

OpenAI попросили в течение 20 дней сообщить о принятых мерах для исправления ситуации, иначе ей грозит штраф в 20 миллионов евро или до четырех процентов годового оборота.

Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.