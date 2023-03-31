МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Цель отправки на Украину "миротворцев" под эгидой НАТО заключается в том, чтобы установить на линии соприкосновения выгодный Западу мир с позиции силы, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Юрист раскрыл, почему ЕС не отправит войска на Украину без согласия России

"Натовцы — не просто оборзевшие твари, соскочившие с катушек от своего жлобства и наглости. Они держат всех остальных за конченых п… придурков. И, цинично ухмыляясь, предлагают свои "миротворческие" услуги", — написал он в своем телеграм-канале.

По словам политика, НАТО хочет ввести "миротворческие" войска на Украину, а чем заканчиваются такие действия, можно увидеть на примере Вьетнама, Югославии и Ирака.

Политик считает, что такие "миротворцы" примут участие в конфликте на стороне врага, нагреют на этом руки и доведут ситуацию до третьей мировой войны. Лукашенко назвал худший исход украинского кризиса

"Очевидно и то, что такие "миротворцы" — наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре",- заявил зампред СБ.

Он подчеркнул, "писмейкеры" НАТО станут целю для российской армии, если окажутся на передовой с оружием и будут угрожать России.