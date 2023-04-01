МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Российские брокеры с 1 апреля будут предупреждать неквалифицированных инвесторов о рисках блокировки ценных бумаг дружественных иностранных эмитентов в случае, если они хранятся в депозитарии недружественной страны.

Ранее, 21 марта, ЦБ РФ заявил о том, что брокер вправе исполнять поручение неквалифицированного инвестора в отношении ценных бумаг дружественных эмитентов только в случае, если он уведомил клиента о возможной дальнейшей блокировке таких ценных бумаг.

Банк России указал, что брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска. Большинство российских брокерских компаний планируют однократно получать согласие клиента на такие сделки.

С 1 января 2023 года ЦБ РФ ввел полный запрет на покупку неквалифицированными инвесторами бумаг недружественных стран. Ранее, 24 марта, этот запрет был продлен центробанком до 1 октября. С 21 марта также был приостановлен допуск к организованным торгам "СПБ Биржи" новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в недружественном депозитарии.