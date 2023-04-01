МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах началась в России, при этом с 1 октября она затронет напитки в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — все остальные виды упаковки.

Оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассказал РИА Новости, что подготовка к маркировке в этой категории длилась почти 2 года.

"За время эксперимента мы вместе производителями, импортерами, предприятиями оптовой и розничной торговли, а также гостинично-ресторанным бизнесом протестировали маркировку всех видов продукции на всех типах линий, наладили интеграцию с ЕГАИС и обеспечили полную прослеживаемость от пивоварни или границы РФ до конечного потребителя" — приводятся в сообщении ЦРПТ слова руководителя управления подакцизных товарных групп оператора Кирилла Волкова.

Отмечается, что для поддержки пивоваренной отрасли и снижения нагрузки на предприятия ЦРПТ разработал две программы поддержки: беспроцентную рассрочку (рассчитана на 3 года, и в первый год оплата не требуется, во второй и третий год – она осуществляется равными долями) и компенсацию 50% расходов на оборудование для маркировки малых и средних пивоваренных компаний, которые производят менее 300 тысяч декалитров продукции в год.

"В диалоге с Минпромторгом и ЦРПТ нам удалось выработать приемлемые для отрасли сроки внедрения маркировки. Пока эта работа полностью не завершена. Сейчас компании готовы к внедрению маркировки для кег. В вопросе борьбы с нелегальным рынком маркировка этого вида тары будет наиболее эффективной — именно в этом сегменте реализуется самый значительный объем нелегальной продукции. Тесты оборудования и технических решений для других типов упаковки продолжаются", — также приводится в сообщении мнение исполнительного директора Ассоциации производителей пива Вячеслава Мамонтова.

Кроме того, ранее отмечалось, что ведение маркировки не повлияет на цены для потребителей. По расчетам НИФИ Минфина, вклад маркировки в рост себестоимости не превысит 0,43% за шесть лет, а бюджетный эффект от введения маркировки оценивается более чем в 38,6 миллиарда рублей в год, притом что баланс доходов и расходов государства и бизнеса составит 265,1 миллиарда рублей.

При этом необходимость введения данной меры обусловлена высокой долей нелегального оборота пива и пивных напитков. Так, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), в 2021 году она выросла на 9,4 процентного пункта — до 16,6% от общего объема производства по сравнению с 2020 годом. В правительстве же оценивают выпадающие доходы бюджета от безакцизного пива ежегодно до 30 миллиардов рублей.