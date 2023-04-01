МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Аффинажные организации и Гознак освобождаются с 1 апреля 2023 года от НДС при реализации физлицам слитков драгоценных металлов.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому от НДС освобождаются операции аффинажных организаций по реализации слитков драгоценных металлов физическим лицам.

В частности, речь идет о слитках аффинированного золота, серебра, платины, палладия и иных драгоценных металлов, приобретаемых и реализуемых физическими лицами в инвестиционных целях.

Аналогичная льгота предоставляется и организации, изготавливающей банкноты и монеты Банка России, то есть Гознаку.

В последние годы потенциальный спрос физлиц только на инвестиционное золото оценивался в объеме до 50 тонн в год, пояснял ранее автор законодательной инициативы, член бюджетного комитета Госдумы Владислав Резник. А в текущих условиях беспрецедентных внешних санкций, отказа недружественных государств от исполнения своих обязательств перед РФ в долларах и евро, роста инфляционных ожиданий и рисков долгового кризиса в глобальной экономике спрос на инвестиционные драгметаллы со стороны частного сектора существенно вырос, отмечал он.

Согласно данным Минфина, россияне в 2022 году купили более 75 тонн инвестиционного золота в слитках, что в 15 раз больше, чем в 2021 году.