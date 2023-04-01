Аффинажные заводы и Гознак с 1 апреля освободили от НДС при продаже драгметаллов физлицам
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Аффинажные организации и Гознак освобождаются с 1 апреля 2023 года от НДС при реализации физлицам слитков драгоценных металлов.
В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому от НДС освобождаются операции аффинажных организаций по реализации слитков драгоценных металлов физическим лицам.
В частности, речь идет о слитках аффинированного золота, серебра, платины, палладия и иных драгоценных металлов, приобретаемых и реализуемых физическими лицами в инвестиционных целях.
Аналогичная льгота предоставляется и организации, изготавливающей банкноты и монеты Банка России, то есть Гознаку.
В последние годы потенциальный спрос физлиц только на инвестиционное золото оценивался в объеме до 50 тонн в год, пояснял ранее автор законодательной инициативы, член бюджетного комитета Госдумы Владислав Резник. А в текущих условиях беспрецедентных внешних санкций, отказа недружественных государств от исполнения своих обязательств перед РФ в долларах и евро, роста инфляционных ожиданий и рисков долгового кризиса в глобальной экономике спрос на инвестиционные драгметаллы со стороны частного сектора существенно вырос, отмечал он.
Согласно данным Минфина, россияне в 2022 году купили более 75 тонн инвестиционного золота в слитках, что в 15 раз больше, чем в 2021 году.
https://1prime.ru/News/20230401/840259177.html