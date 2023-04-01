МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Лидер музыкальной рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский* назвал ситуацию с внесением его имени в реестр иноагентов, назвав ситуацию "хайпом". Минюст расширил список иноагентов

"Популярность 2023, прости, Господи! Я во всех новостях. Прошу заметить, я этого "хайпа" не заказывал", — написал он на своей странице в Instagram** и добавил, что дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении него было прекращено пару дней назад.

Минюст России внес Покровского* в реестр иноагентов в пятницу. Ведомство указало, что музыкант выступал в поддержку недружественной страны — Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан РФ и участвовал в сборе средств в поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что Хорошевский суд Москвы 27 марта из-за истечения сроков давности прекратил производство по протоколу на Покровского* за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Согласно статье КоАП РФ о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, музыканту грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

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