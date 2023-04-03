Путин подписал указ о создании государственного фонда "Защитники Отечества"
Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества".
"В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей, постановляю… считать целесообразным создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", — сообщается в опубликованном на портале правовой информации документе.
Председатель наблюдательного совета — Сергей Кириенко, а председателем фонда стала Е. А. Цивилева.
Высшие должностные лица регионов должны обеспечить поддержку работы организации.
https://1prime.ru/News/20230403/840267771.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.