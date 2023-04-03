МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". ЦБ дал банкам разъяснения по кредитам участников СВО

"В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей, постановляю… считать целесообразным создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", — сообщается в опубликованном на портале правовой информации документе.

Председатель наблюдательного совета — Сергей Кириенко, а председателем фонда стала Е. А. Цивилева.

Высшие должностные лица регионов должны обеспечить поддержку работы организации.